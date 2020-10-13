منتخب آسيا بطلاً لكأس القارات للشطرنج

المصدر: ( أبوظبي - وام)

توج منتخب آسيا بكأس المهرجان العالمي السادس للشطرنج «جلوبال تشيس فيستيفال» «كأس القارات» لفرق الناشئين للذكور والإناث، وتلقى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج برقية تهنئة بهذه المناسبة من الروسي أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج.

أقيمت البطولة أول من أمس عن بُعد عبر الإنترنت، وتمت مراقبة المباريات من خلال تطبيق «زووم»، وفقاً لنظام الشطرنج السريع من 6 جولات «راوند روبن» مزدوج، وحصل كل لاعب على 10 دقائق زمن تفكير للمباراة مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة من بداية المباراة.

كما شاركت في البطولة التي أقيمت برعاية البطلة العالمية المجرية جوديت بولغار، التي يصنفها الخبراء أفضل اللاعبات السيدات اللاتي مارسن رياضة الشطرنج في كل العصور، أربعة منتخبات تمثل قارات أوروبا وأسيا وأمريكا وأفريقيا.

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