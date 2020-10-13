هجن حمدان بن راشد تتألق في المرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تألقت هجن سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في الجولة الرابعة لتمهيدي المرموم المخصصة لتحديات سن اللقايا، عن طريق «ضجة» التي نالت ناموس الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بقيادة سيف العميمي في 5:54:2 دقائق، وحققت «الشاهينية» لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي المركز الأول في ثاني أشواط اللقايا البكار المهجنات في 5:53:3 دقائق، يقام السباق بمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وخصصت ساعات فاخرة للفائزين في الأشواط الأربعة الرئيسية.

وفازت «مشغل» لهجن سمو الشيخ حمدان بن راشد، بقيادة سعيد الجنيبي، بلقب اللقايا الجعدان المحليات في 5:56:0 دقائق، وكانت الساعة الفاخرة الرابعة لهجن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن طريق «سراب» بقيادة راشد بخيت.

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