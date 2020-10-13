تدريبات مجانية لسباق «الكثبان الرملية» في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل مجلس دبي الرياضي، وشركة «فت جروب» الشرق الأوسط، الاستعداد لتنظيم سباق المرموم للجري على الكثبان الرملية، في محمية المرموم الطبيعية 13 نوفمبر المقبل، يعد السباق الأول من نوعه، ويقام بالتعاون مع بلدية دبي، لمسافة 5 كيلومترات، فوق الكثبان الساحرة، ذات الرمال الناعمة، وسط الطبيعة الصحراوية الخلابة، وبحيرات القدرة الفريدة، وهو إضافة مميزة إلى قائمة الفعاليات الرياضية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في محمية المرموم الصحراوية، ودعا المجلس، الراغبين في المشاركة، لحضور جلسات تدريب مجانية، يومي 23 و30 الجاري، على الكثبان الرملية، في محمية المرموم الصحراوية، بإشراف المدرب المحترف دانيل بورنفنتشر مدير السباقات في «فت جروب»، وستكون التدريبات مفتوحة لجميع العدائين من مختلف المستويات البدنية والخبرات، سواء المحترفين المتخصصين في سباقات الجري بالصحراء، أو العدائين على الطرق المعتادة.

ويتواصل التسجيل للمشاركة في السباق للمقيمين والزوار «من 15 عاماً وما فوق»، حتى 8 نوفمبر، عبر موقعي هوبا سبورت وبريمير أونلاين، وضمن 4 فئات، هي المحترفين للرجال، والمحترفات للنساء، والفئة المفتوحة للرجال، والفئة المفتوحة للنساء، وعلى المتسابقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، الحصول على موافقة أولياء أمورهم. ويتم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، جوائز قيّمة، ويحصل المشاركون في نهاية السباق، على ميداليات مميزة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز