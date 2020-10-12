الملا يترشح لرئاسة اتحاد الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تقدم يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بأوراق ترشحه عن نادي حتا لخوض الانتخابات على المنصب نفسه للدورة الجديدة، «2020 /‏‏ 2024» ويتنافس معه على الرئاسة عبدالله الدرمكي «العين» ود. أحمد المطوع «النصر».

ويبدو أن الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس الإدارة الحالي، الأقرب لحسم المقعد النسائي باعتبارها المرشحة الوحيدة ، حيث تقدمت بأوراقها عن نادي الوصل، قبل دقائق من إغلاق باب الترشح أمس. ويتنافس في العضوية 8 مرشحين هم يوسف المناعي «الرمس»، وسعيد الدولة «عجمان»، وعبدالله الدحيل «شباب الأهلي»، حامد الروسي «خورفكان»، عبدالعزيز السلمان «الوصل»، أحمد المقبالي «الظفرة»، علي سالم «الجزيرة»، وسالم الكثيري «بني ياس»، ويتم اختيار 7 أعضاء من بينهم.

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