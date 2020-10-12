موسم دبي البحري إبهار البداية بروح جديدة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

شهدت انطلاقة موسم دبي البحري الجديد إبهاراً كبيراً، بروح جديدة من خلال إقامة منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بمشاركة 150 شاباً، قادوا 30 قارباً، ورسموا لوحة مميزة في الواجهة البحرية لدبي التي زينها «برج خليفة»، وتنافسوا على لقبي فئتي الشباب «مواليد 1999» والناشئين «مواليد 2004»، وكان الموعد في خط النهاية باتجاه فندق برج العرب لمسافة وصلت إلى 5 أميال بحرية.

ونجح طاقم القارب «إقلاع 118» لمالكه سيف المرزوقي، وبقيادة النوخذة أحمد الحمادي من انتزاع المركز الأول في سباق فئة الشباب، متفوقاً على «هجوم 105» لمالكه النوخذة سهيل الحمادي، الذي حل ثانياً، و«وبرق 85» لمالكه جابر الحمادي بقيادة النوخذة حمزة آل علي، وجاء ثالثاً.

ونال القارب «طوفان 21» لمالكه أحمد المرزوقي وبقيادة النوخذة زايد الظاهري، لقب فئة الناشئين، وحل ثانياً «سراب 24» لمالكه محمد عبد العزيز، وبقيادة ابنه النوخذة عبد الرحمن، وجاء ثالثاً «ناهل 90» لمالكه عبدالله المرزوقي، وبقيادة ابنه النوخذة سلطان.

أقيم السباق في أجواء حماسية وسط إجراءات احترازية مشددة، وفق البروتوكول الصادر من مجلس دبي الرياضي، وحرصت اللجنة المنظمة على التزام الجميع بالضوابط، ومنها تجنب الازدحام والتباعد الجسدي ولبس الكمامة وقياس الحرارة، وتقام منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، 9 يناير المقبل.

وأشاد محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالنجاح الكبير، الذي تحقق في انطلاقة الموسم، بفضل تعاون المشاركين مع اللجنة المنظمة، وجهود الشركاء من ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، القيادة العامة لشرطة دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل «قيادة السرب الرابع»، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ووسائل الإعلام.

وأكد أحمد الحمادي نوخذة القارب «إقلاع 118» أن الفوز بلقب الشباب بداية جيدة لموسم طويل ومرتقب، مشيداً بجهود زملائه.

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