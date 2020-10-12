معالم دبي السياحية في لعبة «إي إيه سبورتس فيفا 21»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقّعت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، شراكة مع إلكترونيك آرتس، إحدى أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم، الرائدة في مجال الترفيه الرقمي التفاعلي، بهدف إبراز معالم دبي السياحية المميزة مثل برج خليفة وبرج العرب في لعبة «إي إيه سبورتس فيفا 21».

وقال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن الشراكة الجديدة تتماشى مع استراتيجيتنا التسويقية،للترويج لدبي بطريقة مبتكرة كوجهة مفضلة للزيارة، وقال: يعد إدراج دبي كموقع عالمي في «فيفا 21»، فرصة غير مسبوقة لإعطاء عشاق اللعبة، نبذة عن معالم دانة الدنيا والعروض التي تقدمها،والوصول لجمهور أوسع في الدولة، والمنطقة بشكل عام، خاصة خلال الفترة الحالية، التي تتطلب الالتزام بالتباعد الجسدي،بجانب المحافظة على التواصل مع العائلات والأصدقاء.

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