نورة الجسمي تشيد بدعم «الفجيرة» لمسيرة الدراجات

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

قامت نورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات والمرشحة لرئاسة اتحاد الدراجات في انتخابات الدورة الجديدة برفقة حارب آل علي مدير العلاقات الدولية بالاتحاد والمرشح للعضوية بزيارة إلى نادي الفجيرة . حيث كان في استقبالها ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة النادي .

وقدمت الجسمي خلال الزيارة نبذة عن برنامجها الانتخابي .

وأشادت نورة الجسمي بدعم نادي الفجيرة لمسيرة الدراجات واهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة ناصر اليماحي بفرق الدراجات.

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