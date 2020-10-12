«دبي لأصحاب الهمم» يستأنف النشاط

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استأنف نادي دبي لأصحاب الهمم أمس نشاطه وفقاً لبروتوكول الوقاية لتنتقل التدريبات من على البُعد إلى المضمار وملاعب النادي المختلفة.

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن عودة النشاط إلى ملاعب النادي المختلفة أسعدت هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، خصوصاً أن الجميع على قدر المسؤولية من أجل أن تحقق هذه المرحلة الأهداف المنشودة وفق النهج المرسوم، لأن هدفنا دائماً سلامة الجميع.

وقال: إن النادي وضع الخطط اللازمة من أجل استعادة اللاعبين حيويتهم في أسرع وقت وفق بروتوكولات الوقاية، التي تضمنت الإرشادات الاحترازية لتوفير الرعاية والحماية الصحية للجميع، حتى يتمكنوا من الوصول بمستوياتهم إلى أعلى جاهزية تؤهلهم للمشاركة في البطولات المقبلة ورسم صورة طيبة عن «أصحاب الهمم» كما عودونا دائماً.

وقال: ثقتنا كبيرة في اللاعبين واللاعبات من أجل مضاعفة الجهد لكي يتجاوزوا فترة التوقف الإجباري بسبب هذه الجائحة من أجل الاستعداد بصورة مثالية لمرحلة ما بعد كورونا التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب لهذه الشريحة، بعد أن تدرب اللاعبون خلال الفترة الماضية عبر تقنية الاتصال المرئي مع الأجهزة الفنية المختلفة.

التزام

من جانبه وجه ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي الشكر إلى القيادة الرشيدة وخط الدفاع الأول، الذين لعبوا دوراً كبيراً في أن تعود الحياة إلى سابق عهدها، معرباً عن سعادته بعودة النشاط إلى «أصحاب الهمم»، متطلعاً أن تحقق الفترة التحضيرية كل أهدافها المنشودة وفق النهج المرسوم.

وأشار العصيمي إلى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ، مبيناً أن جميع اللاعبين يملكون مقومات العودة القوية. وأكدت فوزية البلوشي المدير التنفيذي المساعد مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية أن ضربة بداية عودة النشاط كانت بالتدريبات الرياضية تليها الفعاليات والبرامج الثقافية.

برنامج جديد

من ناحيته أعرب محمد خميس البطل البارالمبي عن سعادته بعودة التحضيرات الميدانية ، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد برنامجاً جديداً لخوض التحديات المقبلة أبرزها «بارالمبية طوكيو».

وقال: إن «أصحاب الهمم» محظوظون بـ «قيادة رشيدة» تدعمهم، والتي كانت وراء وصولهم إلى منصات التتويج في المحافل القارية مما يضاعف من مسؤولية كل منتسب لهذه الشريحة لتعزيز مسيرة النجاحات على الصعد كافة.

ويرى إبراهيم سالم إداري وكابتن فريق السلة على الكراسي المتحركة أن الجهاز الفني يسعى لكي تكون المعادلات موزونة بعد فترة التوقف الإجباري استعداداً للمشاركات المحلية المقبلة وأبرزها الدوري.

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