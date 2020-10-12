«ياس مول» يستضيف السباق الوردي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، يدعو «ياس مول» جميع عشّاق اللياقة البدنية في الإمارة للمشاركة يوم الجمعة المقبل في «سباق ياس مول الوردي»، الذي يتم تنظيمه في الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، من أجل رفع وعي المجتمع بهذا المرض.

تشمل الفعالية مسارات مختلفة بمسافات 2.5 كم و5 كم و10 كم، وهي فعالية ممتعة وشاملة ومتاحة أمام جميع المشاركين على اختلاف مستويات لياقتهم البدنية. وسواء أكان المشاركون متسابقين مبتدئين أم عدائين متمرسين يسعون إلى تحقيق إنجازات شخصية، يشكّل سباق ياس مول الوردي فرصة رائعة للشروع في تبني برامج اللياقة البدنية. انضموا إلى هذه الحملة الخاصة لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي، واستمتعوا بتجربة رياضية فريدة من نوعها مع مشاهدة معروضات المتاجر بشكل سريع وسط الأجواء المريحة والآمنة للمركز التجاري.

يمكن الحصول على مريلة السباق التي تحمل أرقام المشاركين من مكتب التذاكر الموجود في مجمّع التنس بمدينة زايد الرياضية حصراً قبل يوم السباق. وسينال جميع المشاركين ميداليّة إتمام السباق عند استكماله. وامتثالاً لإرشادات السلامة، ستبدأ السباقات بأوقات متعاقبة مع حصر عدد المشاركين بـ 550 متسابقاً كحد أقصى. وسيكون فريق الفعاليات جاهزاً لإرشاد جميع المشاركين إلى المناطق الخاصة خلال يوم السباق. ويعتبر هذا الحدث حصرياً جداً للمشاركة والحضور، ولذلك لا يُسمح لمن هم دون 12 عاماً وفوق 60 عاماً بالمشاركة في السباق أو حضوره.

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