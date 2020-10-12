تعاون بين «الهلال الأحمر» و«البارالمبية الآسيوية»

المصدر: أبوظبي- وام

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي واللجنة البارالمبية الآسيوية- بمقر الهيئة مؤخراً- مذكرة تفاهم للتعاون الإنساني، والتنسيق بين الجانبين، لتعزيز الخدمات الموجهة لأصحاب الهمم على مستوى القارة الآسيوية.

وقع المذكرة من جانب الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهيئة، ووقعها من جانب اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد عبد الله مرشد راشد العصيمي، رئيس اللجنة.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن مذكرة التفاهم تجسد رؤية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس الهلال الأحمر الإماراتي في نسج الشراكات الهادفة والبناءة مع المنظمات والهيئات الإقليمية، لتنسيق برامجها وتوحيد مواقفها تجاه القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك.

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