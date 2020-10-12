ضربة استثنائية في «جزيرة النزال»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

قدّم النجم الأمريكي خواكين بكلي أداءً مميّزاً خطف به الأضواء في بطولة «يو إف سي ليلة القتال: مورايس ضد ساندهاجن» مع الضربة القاضية التي وجهها لخصمه إيمبا كاسانجانيا، في ركلةٍ فنية فريدة. وفي أعقاب أدائه الأسطوري في فئة الوزن المتوسط، أكد بكلي أن الرعاية والدعم الذي حظي بهما في أبوظبي مكّناه من التركيز على التدريب والتحضير لهذا النزال، وتحقيق هذا الأداء المميّز.

وبفوزه يسجل بكلي سابع ضربةٍ قاضيةٍ له من أصل عشرة انتصارات حققها في مسيرته مع «يو إف سي»، حيث وجه ركلةً خلفية مباشرةً أصاب بها وجه إيمبا بعد مرور دقيقتين على بداية الجولة الثانية، ليطرح إيمبا بالضربة القاضية، ويحصل بذلك على لقب «نزال ليلة القتال من يو إف سي»، ويحصد الجائزة المالية للقب البالغة 50.000 دولار أمريكي.

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