دوري الخليج العربي يؤجل نهائي السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

قرر اتحاد كرة السلة تأجيل نهائي مسابقة الدوري العام للرجال 24 ساعة، ليقام الأحد المقبل بدلاً عن السبت وذلك بسبب اقامة الجولة الاولى لدوري الخليج العربي لمنح الفرصة للتنسيق التلفزيوني في النقل المباشر لختام البطولة، وتم التأجيل للمباراتين المقررتين في الخامسة مساءاً لتحديد المركز الثالث والنهائي في السابعة مساءاً.

وأكد اتحاد السلة حرصه على التعاون لتسهيل عملية النقل التلفزيوني في مثل هذه المواقف، حتى تنال المسابقة القدر المناسب من الاهتمام الاعلامي، لا سيما ومسابقة الدوري في يومها الختامي.

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