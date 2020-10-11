اتحاد السباحة يتلقى بروتوكولاً معتمداً لعودة النشاط من هيئة الرياضة

المصدر: وام

تلقى " اتحاد الإمارات للسباحة " موافقة الهيئة العامة للرياضة على عودة النشاط و تنظيم البطولات مرفقة باشتراطات وضوابط إقامة المنافسات في المسابح لتوفير كل الإجراءات الوقائية و الوفاء بجميع الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على اللاعبين والمنظمين والأجهزة الفنية والحكام.

وقد عقدت اللجنة الفنية بالاتحاد اجتماعا مهما تم خلاله استعراض واعتماد كل التفاصيل الفنية الخاصة بتنظيم المسابقات وتحديد الأعداد المسموح بها للمشاركة من كل فريق وفي كل فئة مع تطبيق توجيهات الهيئة بتعليق كل مسابقات ومهرجانات من هم دون 12 عاما إلى جانب اشتراط الحصول على موافقة ولي الأمر الرسمية على المشاركة لكل لاعب ممن هم تحت 18 سنة.

وقال جمعه سعيد البلوشي نائب رئيس الاتحاد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام" إن دليل الضوابط الاحترازية الذي ورد للاتحاد من الهيئة العامة للرياضة بخصوص تنظيم المسابقات في المسابح يتضمن 4 محاور رئيسية هي الضوابط الاإترازية الخاصة بالمنشآت و أماكن و صالات التدريب و المسابح، و الإجراءات الإحترازية الخاصة بممارسة الأنشطة الرياضية وتشمل اللاعبين والمدربين والعاملين، واللوائح والشروط والضوابط الخاصة في حالة إقامة التدريبات والمعسكرات، فضلا عن الإجراءات الاحترازية خلال إقامة المنافسات نفسها، مشيرا إلى أن هذا الدليل يعتبر الركيزة الأساسية لضمان السلامة العامة في القطاع الرياضي.

وأصاف البلوشي: " المستهدفون من دليل الضوابط الاحترازية هم الاتحاد و الأندية والصالات الرياضية والمسابح والعاملون فيها، والمدربون والإداريون واللاعبون.. وتم الاتفاق على اعتماد عدة آليات لتطبيق تلك الضوابط منها منشورات توعوية وملصقات، وفيديو قصير يتضمن رسائل نصية، ورسائل عبر البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعنيين والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات " منوها إلى أن هناك التزامات محددة للجهات الرياضية منها تشكيل فريق عمل داخل كل جهة رياضية، ووضع خطة شاملة للوقاية مع وضع الإجراءات الاحترازية الخاصة بممارسة النشاط وفقا للتوجيهات ووضع برنامج زمني متدرج بعودة النشاط واجراء الفحوص الطبية للتأكد من سلامة اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين من فيروس كورونا المستجد، والتقييم الطبي قبل التدريب وبعد المنافسات، وتخصيص مشرفين للتأكد من تنفيذ الضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية، والتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في التعقيم في جميع أماكن التدريب، في الوقت الذي توجد فيه التزامات خاصة بالعاملين بالصالات والأندية وأماكن التدريب والمسابح، وأليات العمل عند الاشتباه في أي حالة مرضية، والحالات التي يمنع فيها اللاعبون من ممارسة النشاط، بالإضافة إلى 21 توصية تحت عنوان تعليمات عامة .

و أوضح نائب رئيس الاتحاد أن من ضمن الإجراءات الاحترازية للاعبين وفق البروتوكول المعتمد من الهيئة أن اللاعب يدخل مباشرة على موعد التدريب ثم ينصرف مباشرة بعد الانتهاء منه مع الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية، والابتعاد عن التجمعات في فترات الراحة، وتجنب لمس الأنف أو الوجه أو العين، وعدم استخدام غرف البخار أو الجاكوزي قبل أو بعد التدريب، والالتزام بلبس الكمامة خارج أوقات التدريب، وتوجد أيضا تعليمات ملزمة للمدربين، وإجراءات معتمدة أثناء التدريب، مع تحديد عدد الأشخاص داخل الصالات والمسابح، وإجراءات يتم تطبيقها بعد التدريب وتدوير وتعقيم المياه وفقا لمساحة كل مسبح، علاوة على التزامات خاصة باللاعبين، وضوابط لإقامة المعسكرات التدريبية.

في السياق نفسه أكدت منى حمد الشامسي رئيسة اللجنة الفنية أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير خطة عودة النشاط، واستعرضت الضوابط الخاصة بإقامة البطولات، ووضعت شروطا لإقامة البطولات التجريبية المفتوحة وفقا للإجراءات الاحترازية، مع التوصية بضرورة إقامة بطولة تجريبية على الأقل لاختبار الإجراءات وأخذ الملاحظات بشأنها و توزيع الفئات العمرية للبطولات إلى 4 فئات الأولى لـ 12 و13 سنة، والثانية 14 و 15 سنة، والثالثة 16 و 17 سنة، والرابعة للعمومي.. مشيرة إلى أنه تم تحديد سباقات البطولات متضمنة 50 مترا لأنواع السباحة الأربعة /الحرة – الصدر – الظهر و الفراشة/، و100 متر للأنواع الأربعة أيضا والتوصية باعتماد فترة الاحماء لمدة 45 دقيقة وفقا لرؤية إدارة المسبح مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي، واستخدام كل سباح لأدواته الخاصة بما في ذلك الحقيبة والنظارة والكاب والمعقم، مع منع التلامس أو التجمع أو الطعام أو الشراب في مكان البطولة.

وعن جدول البطولات والمقترحات الخاصة بأجندة المسابقات قالت منى الشامسي:" تم وضع تصور مناسب لروزنامة الموسم للعرض على مجلس إدارة الاتحاد يتضمن البدء ببطولة كأس الإمارات للسباحة المفتوحة التجريبية خلال النصف الأول من نوفمبر المقبل، وبطولة الدولة الشتوية للسباحة للناشئين والعمومي أيام 20 و21 و27 و 28 نوفمبر المقبل، وبطولة صاحب السمو رئيس الدولة بالمياه المفتوحة 2 ديسمبر، و دوري كرة الماء للناشئين والعمومي في النصف الثاني من ديسمبر 2020.

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