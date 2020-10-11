نوره الجسمي تشيد بدعم الفجيرة لمسيرة الدراجات

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

قامت نوره الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات والمرشحة لمقعد رئاسة اتحاد الدراجات في انتخابات الدورة الجديدة 2020-2024 التي ستجرى يوم 25 أكتوبر الجاري بالشارقة بزيارة نادي الفجيرة برفقة حارب آل علي مدير العلاقات الدولية بالاتحاد والمرشح للعضوية.

حيث كان في استقبالها والترحيب بها ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه عبدالله بن قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة.

وقدمت نوره الجسمي خلال الزيارة نبذة عن برنامجها الانتخابي وطموحاتها في استكمال مسيرة الإنجازات لدراجات الإمارات وزيادة الاهتمام بقاعدة اللعبة في الأندية وتوطيد سبل التعاون مع الأندية باعتبارها الشريك الأساسي في نجاح خطط وبرامج التطوير وانطلاق المنتخبات الوطنية لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشادت نوره الجسمي بدعم نادي الفجيرة لمسيرة الدراجات واهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة ناصر اليماحي بفرق الدراجات وتوفيره كل الإمكانات التي ساهمت في ظهور فريق النادي بمستوى متطور وتحقيق اللاعبين نتائج إيجابية في سباقات الموسم، ومتمنية أن يتواصل التعاون الإيجابي وتشهد المرحلة المقبلة ظهور نجوم واعدة من نادي الفجيرة وانضمامها للمنتخبات الوطنية.

مبادرة

وأعرب ناصر اليماحي عن سعادته بمبادرة نوره الجسمي بزيارة النادي والوقوف على مسيرة اللعبة، وأكد أن نادي الفجيرة سيكون في مقدمة الداعمين لمسيرة الدراجات الناجحة، ومقدراً للدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ومتمنياً لها التوفيق في الانتخابات، لاسيما وأن جهودها واضحة في الدورة الحالية لتطوير اللعبة وتنمية موارد الاتحاد، واهتمامها بالسباقات المجتمعية وتشجيع الرياضة النسائية.

ولفت اليماحي إلى أن الجسمي قامت بطرح برنامجها الانتخابي ومقترحاتها واستراتيجيتها حال نجاحها في الانتخابات المقبلة، متمنياً لها التوفيق ولمن يرأس اتحاد الدراجات للسير على نهج الرؤساء السابقين، منوهاً أن لعبة الدراجات شهدت تطوراً لافتاً وإنجازات عدة خلال تولي أسامة الشعفار رئاسة الاتحاد للدورتين السابقتين.

وأشار اليماحي إلى أن الشعفار قدم الكثير للدراجات خلال ترؤسه قيادة الاتحاد ونحن في نادي الفجيرة نوجه له الشكر، متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة المقبل.

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