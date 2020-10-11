مجلس دبي الرياضي ينظم "تحدي الماء" الأول من نوعه بالمنطقة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم التحدي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط "تحدي الماء" الذي تنظمه شركة 9714 سبورت عضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب يوم 31 أكتوبر 2020 في الحديقة المائية بالجي بي آر بمنطقة المارينا في دبي.

وتنطلق المنافسات خلال ثاني أيام تحدي دبي للياقة في الساعة 3 عصرًا، حيث يواجه المشاركين تحديات مختلفة من أبرزها الجري على الشاطئ لمسافة 100 متر ومن ثم السباحة للوصول إلى الحديقة المائية التي سيواجهون فيها التحدي للبدء في المنافسة من خلال تجاوز 35 حاجز ممتدة على مياه البحر، وبعد اجتياز جميع التحديات مع الفرق المشاركة تتم العودة مرة أخرى للسباحة إلى الشاطئ للوصول إلى خط النهاية.

ويتاح التسجيل لجميع فئات المجتمع (الرجال والسيدات) من عمر 16 سنة فما فوق وذلك عبر موقع بريميير أون لاين عبر الرابط https://www.premieronline.com/event/aqua_challenge_5365، وسيغلق باب التسجيل عند وصول العدد إلى 150 مشارك، لذا على الراغبين في المشاركة الإسراع في التسجيل قبل اكتمال العدد، ومن شروط اجتياز جميع التحديات للمنافسة مع المشاركين أن المشارك لديه المعرفة في الأساسيات الرئيسية للسباحة وسيتم تزويد المشاركين بسترات نجاة معقمة لاستخدامها أثناء السباق.

وتبقى سلامة سكان وزوار المدينة أهمّ أولويات مجلس دبي الرياضي حيث تقام كافة الفعاليات والأنشطة ضمن إطار الالتزام التام بإرشادات الصحة والسلامة التي حدّدتها السلطات الرسمية المختصة.

ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى تعزيز التنوع في تنظيم الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي والتي تزيد عن 200 جنسية للمشاركة في مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية المتنوعة، وكان المجلس قد نظم مسبقًا العديد من بطولات التحدي الدولية الشيقة التي تجتذب مشاركة المئات من مختلف الجنسيات والأعمار، ومن بين هذه البطولات تحدي الثلج وتحدي الصحراء وتحدي الوحل وتحدي ناس الليلي وتحدي سبارتن وتحدي الانفلاتاثون.

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