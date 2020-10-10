شباب الأهلي والشارقة إلى نهائي دوري السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم- تصوير- غلام كاركر

تأهل فريقا شباب الأهلي والشارقة إلى نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة موسم 2019-2020، بعد فوزهما الثاني على التوالي في المربع الذهبي على النصر والبطائح حيث رفعا رصيدهما إلى 4 نقاط وبقي النصر والبطائح في نقطتين.

ولا تؤثر نتيجة مباراتي الجولة الأخيرة الأربعاء المقبل على الموقف ويلتقي فيها النصر والبطائح بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر فيما تقام بصالة نادي الوصل مباراة شباب الأهلي والشارقة.

وجاء فوز حامل اللقب "شباب الأهلي" على النصر بنتيجة 79-58 في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الشارقة، فيما فاز الشارقة على جاره البطائح بنتيجة 88-72 بصالة نادي شباب الأهلي بالممزر.

وكان شباب الأهلي بدأ مشوار المربع الذهبي بالفوز على البطائح 97-82 وفي نفس الجولة فاز الشارقة على النصر 93-79، وتقام مباراة النهائي السبت المقبل ويسبقها في نفس اليوم مباراة تحديد المركزين الثاني والثالث بين النصر والبطائح.

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