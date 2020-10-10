«الجودو» يشارك في بطولة بودابست

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يشارك منتخبنا الوطني للجودو في بطولة غراند سلام بودابست بالمجر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وتلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رسالة شكر وتقدير من المجري ماريوس فيزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو IJF، أشاد فيها بمشاركة منتخب الإمارات في البطولة التي تمثل العودة الرسمية لجولات الجودو العالمية، بعد التوقف الطويل منذ بداية الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بـ Covid-19.

وقال محمد بن ثعلوب إن إقامة بطولة بودابست غراند سلام تمثل دعوة للأمل والتفاؤل بعودة الأنشطة الرياضية والبطولات الدولية، مشيراً إلى أنها سوف تقام وفقاً للوائح IJF والامتثال الصارم لتدابير الصحة والسلامة العالمية بعد الجهود الشاقة التي بذلتها الاتحادات خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «يحرص الاتحاد الدولي بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية في بودابست على بذل كل ما في وسعهما لإبقاء المشاركين آمنين، تطلعاً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل «طوكيو2021».. وقد أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة المجر مشاركة 645 لاعباً ولاعبة من 81 دولة قبل إغلاق باب التسجيل من بينهم 6 دول عربية هي الإمارات، ومصر، والسعودية، والمغرب، ولبنان، وتونس.

من جانب آخر - يواصل منتخبنا تدريباته خلال معسكر التدريبي الذي يقيمه حالياً في جمهورية مولدوفا قبل السفر إلى بودابست للحاق بالبطولة التي تمثل إحدى محطات التأهيل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز