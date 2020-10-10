مجمّع حمدان الرياضي ينير الشمعة العاشرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يحتفل قطاعنا الرياضي في الدولة هذا اليوم بمرور 10 سنوات على افتتاح «مجمّع حمدان الرياضي» الذي أصبح جوهرة جديدة في عقد المنشآت الرياضية الحديثة في دولة الإمارات؛ وركيزة أساسية في تحقيق التطور المنشود للقطاع الرياضي فيها، وكذلك ملتقى رياضيي العالم ومسرحاً لأقوى المنافسات في الرياضات المائية والعديد من الرياضات الأولمبية.

يعد «مجمّع حمدان الرياضي» بين أهم المجمّعات الرياضية متعددة الاستعمالات في العالم، وقد افتتحه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يوم 10- 10- 2010، حيث تم تشييده لاستضافة منافسات بطولة العالم العاشرة للسباحة – دبي 2010، والعديد من البطولات المحلية والدولية الأخرى، وروعي في تصميم المجمع وتنفيذه أن يكون مناسباً لاستضافة منافسات أكثر من 10 رياضات أولمبية أخرى مثل كرة السلة، اليد، الطائرة، الكاراتيه، المبارزة، التنس، الملاكمة، رفع الأثقال، غيرها، إلى جانب استضافة 4 ألعاب مائية مختلفة هي السباحة والغطس متعدد الارتفاعات وكرة الماء والسباحة الإيقاعية، كما تم ضم فعاليات الغوص الحيّاري إلى قائمة الرياضات التي تتم ممارستها في المجمّع.

إعجاب عالمي

تم تدشين المجمّع باستضافة منافسات بطولة العالم للسباحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2010 بمشاركة نخبة من السباحين العالميين، وهي المرة الأولى التي تقام فيها هذه البطولة في دولة عربية وشرق أوسطية، وقد نال إعجاب وإشادة الاتحاد الدولي للسباحة والرياضيين المشاركين والإعلاميين العالميين بفضل جمال وروعة تصميمه وتنفيذه، حيث يتسع لأكثر من 15 ألف متفرج جلوساً، كما يحتوي على ثلاثة مسابح رئيسية، هي: مسبح رئيسي بطول 50 متراً لإقامة المنافسات، مسبح للتدريبات ومسبح ثالث للغطس.

ويتألف المجمّع من 4 طوابق تضم مكاتب العمليات والإدارة واللجان المنظمة للأحداث التي ستقام فيه، كما توجد غرف للمراقبة وغرفة لفحص عينات المنشطات، وبهدف توفير الطاقة والحفاظ على البيئة يتم استخدام وسائل حديثة تعمل بالطاقة الشمسية للإنارة الخارجية وتدفئة مياه المسابح.

خدمات 5 نجوم

تم تقسيم مقاعد المتفرجين إلى طبقتين سفلية وعلوية، وتضم الطبقة السفلية 5000 مقعد، والعلوية 10000 مقعد، بالإضافة لتخصيص 12 جناحاً فخماً لكبار الشخصيات تطل جميعها على الحوض الرئيسي للمسبح مما يمكن الضيوف من متابعة المنافسات وهم في أجنحتهم، كما يحتوي المجمّع على 6 أماكن ضيافة رئيسية ومطعمين من أجل توفير كل سبل الراحة والمتعة للجماهير، إلى جانب مركز طبي وغرف متعددة لتبديل الملابس والعلاج الفيزيائي للرياضيين، كما يتضمن المجّمع أماكن وقوف تتسع لـ 1588 سيارة.

كما تم تزويد المجمع بخدمات اتصالات حديثة تكفي لأكثر من 20 ألف متفرج متواجدين داخله بالوقت نفسه، ولوحة إلكترونية تبلغ مساحتها الإجمالية 50 متراً مربعاً بارتفاع 10 أمتار وعرض 6 أمتار، تعرض كل البيانات والمعلومات للجماهير مثل الوقت والنقاط والنتائج وغيرها.

ويضم «مجمّع حمدان الرياضي» مركزاً إعلامياً يحتوي على أحدث وسائل التكنولوجيا المختلفة بمساحة تزيد على 500 متر مربع تتسع لأكثر من 200 إعلامي جلوساً على مكاتب مزودة بجميع احتياجاتهم، إلى جانب غرفة واسعة لعقد المؤتمرات الصحافية قبل وبعد المنافسات.

كما تم تزويد المركز بخدمة الإنترنت فائقة السرعة التي يمكن استخدامها من قبل 1000 إعلامي بالوقت نفسه، بالإضافة إلى منصة للصحافيين قرب الحوض الرئيسي مزودة بجميع الخدمات الإلكترونية التي تتيح للإعلاميين متابعة المنافسات وإنجاز رسائلهم دون الحاجة إلى مغادرة مكانهم في المنصة. كما يحتوي المجمّع على منطقة خارجية لإقامة قرية للجمهور وفعاليات ترفيهية ومنطقة لمبيعات الهدايا التذكارية.

3 شهادات آيزو

نال المجمّع 3 شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكامل التي تجمع بين نظام إدارة الجودة (آيزو 9001) ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (آيزو 45001) ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001).

وتسلّم أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة المجمع شهادات الآيزو التي تمنحها المنظمة الدولية للمعايير للمؤسسات والجهات التي تطبق وتلتزم بمعايير الجودة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس نائب رئيس مجلس إدارة المجمّع وعبدالله شهداد مدير المجمع وممثلي المنظمة الدولية في منطقة الشرق الأوسط.

ومنحت المنظمة الدولية للمعايير هذه الشهادات إلى مجمع حمدان الرياضي بعد إجراء العديد من الزيارات والتدقيق على العمليات والإجراءات، حيث قام المدققون بزيارة جميع أقسام المجمع والتأكد من مطابقة الإجراءات والعمليات التي تتم فيه مع المستندات الموثقة المتوافقة مع المعايير الدولية، والتأكد من تطوير آليات العمل والالتزام الدائم بمعايير الجودة العالمية بما يخدم الحركة الرياضية في الدولة.

نمو إيجابي في النتائج التشغيلية

حقق المجمّع خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في مجال العمليات، حيث تم توفير 57% من الزمن المستغرق لتغطية حوض المياه من أجل استضافة فعاليات رياضية مختلفة، وهو الأمر الذي يساهم في تعزيز قدرة المجمع على استضافة عدد أكبر من الفعاليات سنوياً، كما تم تقليل الإنفاق بنسبة 54% خلال السنوات الخمس الأخيرة مع زيادة في الإيرادات بنسبة بلغت 67% خلال السنوات الخمس الأخيرة خلال الموسم الرياضي، وكذلك زيادة في عدد الفعاليات التي يستضيفها المجمّع المصمم لاستضافة منافسات رياضية مختلفة في الرياضات المائية وغيرها، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد الفعاليات خلال السنوات الخمس الأخيرة 41%، فيما شهد العام 2019 وحده استضافة 65 فعالية 13 منها دولية و52 محلية.

340 حدثاً دولياً ومحلياً

استضاف المجمّع خلال 10 سنوات 340 حدثاً وفعالية دولية ومحلية مختلفة، حيث تم تنظيم 92 فعالية دولية تنوعت بين رياضات مائية ورياضات غير مائية وفعاليات غير رياضية، وقد وصل عدد البطولات المائية الدولية التي نظمت في المجمع إلى 58 فعالية من بينها بطولات الاتحاد الدولي للسباحة، مثل بطولات كأس العالم للسباحة، سلسلة بطولات العالم للغطس، سلسلة نهائيات بطولات العالم لكرة الماء وبطولة العالم للناشئين، كما تم تنظيم بطولات فزّاع الدولية للغوص الحر، واستضاف أيضاً منافسات الأولمبياد الخاص التي نظمتها الأولمبياد الخاص الإماراتي، والبطولات التي نظمها اتحاد الإمارات للسباحة مثل بطولات دبي الدولية للألعاب المائية، وبطولات الخليج، والعرب، وبطولة آسيا للألعاب المائية.

كما استضاف المجمّع بطولات دولية أخرى مثل بطولات دبي هاملتون أكواتيك للسباحة المفتوحة، وكأس الاتحاد بالشرق الأوسط، وبطولة الألعاب الآسيوية للشباب من أصحاب الهمم، والبطولة الدولية لألعاب المدارس، والبطولة الدولية للسباحة المتزامنة، وبطولة الشرق الأوسط للسباحة التي نظمتها مجموعة المدارس البريطانية. ونهائيات الأولمبياد المدرسي.

ووصل مجموع الأحداث الدولية للرياضات غير المائية التي استضافها المجمع إلى 16 فعالية دولية من بينها بطولة العالم لكرة السلة تحت 17 سنة، بطولة آسيا للكرة الطائرة، والدوري الفلبيني لكرة السلة مارهاليكا دبي 2019 بمشاركة النجم العالمي ماني باكياو، والدوري الدولي الممتاز للتنس، وسلسلة نهائيات بطولة العالم للريشة الطائرة، وبطولات المصارعة الدولية، وبطولة آسيا للكاراتيه، وبطولة آسيا للمبارزة للشباب، وطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، ومؤتمر مي فيت للياقة والصحة البدنية، وبطولة العالم لرفعات القوة.

كما استضاف 18 فعالية غير رياضية من بينها مؤتمر «ذا في» الدولي، مهرجان لايف الدولي، وحفل الكشف عن سيارة لاندروفر الرياضية، وحفل الكشف عن سيارة نيسان الجديدة، ومهرجان فكر وتعلم، والمسابقة الدولية نظام الحساب الذهني، وغيرها الكثير من الفعاليات.

واستضاف المجمّع 232 حدثاً محلياً تنوعت ما بين فعاليات رياضية مائية وغير مائية، وكذلك 17 فعالية غير رياضية من بينها احتفالية شرطة دبي بتحقيق رقم قياسي ضمن موسوعة غينيس.

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يستضيف المجمّع منذ افتتاحه قبل 10 سنوات تدريبات 44 أكاديمية رياضية محلية ودولية في 7 رياضات هي: السباحة، الغطس، السباحة الإيقاعية، الريشة الطائرة، المبارزة، والدراجات الهوائية، حيث يضم مناطق لتدريب الرياضات المائية والرياضات غير المائية ومن بينها صالة تدريبات لياقة بدنية.

ثقةغالية

أكد أحمد الشعفار عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس إدارة «مجمّع حمدان الرياضي» أن مجلس الإدارة حريص على أن يكون بمستوى الثقة والمسؤولية التي أولاها لهم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتوجيهات سموه التي أصبحت منهاج عمل للمجلس، وكذلك توجيهات معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث يعمل مجلس الإدارة على استثمار جميع الفرص والموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من المجمّع، وجعله نموذجاً في الإدارة الناجحة للمنشآت الرياضية بأسلوب احترافي وفكر استثماري.

وأضاف الشعفار: «يمثل المجمّع نموذجاً للمنشآت الرياضية الحديثة متعددة الاستعمالات، وقد حمّلنا سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مسؤولية تحقيق الأهداف الكبيرة من إنشاء هذا الصرح الرياضي الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير القطاع الرياضي في الدولة، وكذلك استقطاب الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، كما أكد معالي مطر الطاير، على تحقيق معادلة النجاح التي تتضمن زيادة في الأحداث التي يستضيفها المجمّع مع ترشيد الإنفاق التشغيلي من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمنشآت، وهو الأمر الذي نجحنا في تحقيقه، حيث تظهر إحصائيات المجمّع تحقيق نمو في الإيرادات مع تراجع الإنفاق».

ملتقى أبطال العالم

عبّر ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي نائب رئيس «مجمّع حمدان الرياضي» عن الفخر والسرور بوجود المجمّع الذي استضاف على مدار 10 سنوات من عمره المئات من البطولات والفعاليات الدولية والمحلية في الألعاب المائية ومختلف الرياضات، وقال: ««مجمّع حمدان الرياضي» يشكل ركيزة أساسية في تطوير رياضتنا الوطنية واستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية الكبرى بفضل مواصفاته الهندسية وتصميمه وتنفيذه بالشكل الذي يجعله ملتقى الأبطال في مختلف الرياضات، وتوفيره الفرصة لرياضيينا للتنافس مع أبطال آسيا والعالم وزيادة خبراتهم وقدراتهم التنافسية».

وأضاف: «مجلس الإدارة يعمل على وضع خطط العمل والاستفادة القصوى من الموارد لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وقد أكد معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلال لقائه بمجلس إدارة المجمّع أن التنفيذ يجب أن يحقق الفائدة الرياضية من خلال زيادة أعداد البطولات والفعاليات الدولية والمحلية التي يستضيفها المجمّع في مختلف الرياضات وفي الفعاليات غير الرياضية أيضاً، وكذلك أن يكون نموذجاً يحتذى في حسن استغلال الموارد في المجمّع لتحقيق زيادة في الإيرادات والإنفاق المتعقل، مما يحفّز الأندية والمؤسسات الرياضية الأخرى على الاستغلال الأمثل لصالاتها ومنشآتها الرياضية، ونحمد الله أننا استطعنا تحقيق نتائج جيدة في هذا المجال، وسنواصل تحسين النتائج بمعدل سنوي مخطط له».

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