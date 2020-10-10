​تأجيل ماراثون أدنوك أبوظبي إلى عام 2021

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تأجيل مارثون أدنوك أبوظبي الذي كان من المقرر إقامته يوم 11 ديسمبر 2020، ليقام بموعده الجديد في عام 2021، في ضوء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء الإعلان عن تأجيل النسخة الثالثة من الحدث بعد التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المختصة والمنظمين، وذلك حفاظا على صحة وسلامة العدائين وعموم المشاركين والمتطوعين والجماهير والوفود الدولية، الأمر الذي يعكس حرص كافة الأطراف على سلامة وصحة الجميع، من أجل تحقيق النجاح للتجمع الرياضي العالمي.

من جهته قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: " حريصون على تطبيق أعلى معايير السلامة والإجراءات الاحترازية في كافة الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية التي تقام في أبوظبي، انطلاقا من التزامنا بتعليمات الجهات الحكومية المختصة التي تولي اهتماماً كبيراً لسلامة وصحة الجميع، في ظل جهودها الاستثنائية في إدارة التعامل الأمثل مع الأزمة،" مضيفاً : "إن التنسيق المشترك مع كافة الأطراف المعنية قادنا لتأجيل النسخة الثالثة لماراثون أدنوك أبوظبي من ديسمبر 2020 إلى 2021 ، في إطار الحرص على سلامة الجميع، ونتطلع للترحيب بجميع المشاركين والوقوف معاً لمواجهة الأزمة والتغلب عليها".

وأكد العواني حرص مجلس أبوظبي الرياضي على الحفاظ على مكتسبات ماراثون أدنوك في نسختيه الأولى 2019 والثانية 2020 على اعتبار أنه أصبح أحد أهم الفعاليات الدولية التي تقام في أبوظبي سنوياً، وسط مشاركة الآلاف من داخل وخارج الإمارات، مبيناً أن المجلس يتطلع لتنظيم هذا الحدث في ظروف أفضل وموعد آخر متميز خلال العام القادم.

وتعمل اللجنة المنظمة وفق إجراءات تنظيمية شاملة من أجل إقامة الماراثون في الموعد الجديد، كما سيتلقى جميع العدائين المسجلين آخر المستجدات المتعلقة بالحدث عبر البريد الإلكتروني، وسيتم نشر جميع التفاصيل عبر الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

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