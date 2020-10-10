عبد السلام ربيع: متفائلون بمستقبل «اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعرب العميد الطيار (م) عبد السلام ربيع المحيربي والفائز بعضوية مجلس إدارة اتحاد كرة اليد للدورة الجديدة من بوابة نادي الوصل عن تفاؤله بمستقبل أفضل للعبة خلال المرحلة المقبلة على مستوى كل المراحل والفئات العمرية بزيادة رقعتها وانتشارها على مستوى الدولة وصولاً لفرق الرجال.

وقال ربيع: «الانتشار واتساع قاعدة الممارسة يصبان في النهاية بمصلحة المنتخبات الوطنية، وهي الهدف الأبعد الذي نصبو إليه جميعاً بالتواجد في البطولات الدولية، هذا إلى جانب الاهتمام بكوادر اللعبة الإدارية والفنية والتحكيمية وتفعيل الجانب التسويقي»، مؤكداً القدرة على ذلك في ظل المجموعة الذين نالوا ثقة الجمعية العمومية وبالإجماع لتولي قيادة اللعبة خلال الفترة التي تمتد لغاية 2024، والذين اعتبرهم كوكبة العناصر صاحبة خبرات وكوادر شابة في الاتحاد مفعمين بطموحات بلا حدود.

ووجه عبد السلام الشكر إلى أندية اللعبة، على دعمه الكبير، وإدارة نادي الوصل والتي مثّلت بوابة عبور لمجلس إدارة اللعبة بالدولة، ومؤكداً أنه وغيره من الأعضاء الجدد يجب عليهم جميعاً خلع جلباب الأندية، والعمل ضمن فريق واحد.

مسيرة نجاح

وأشار ربيع إلى أن ترشحه لإدارة اتحاد اللعبة جاء عن قناعة، من خلال مسيرته في ملاعب اليد لاعباً وقائداً لصفوف فرق اللعبة بجميع مراحلها بنادي الوصل والمنتخب الوطني كذلك، وانتقاله للعمل الفني مدرباً وإدارياً ومشرفاً فنياً للعبة بالقلعة الصفراء ومنها مديراً عاماً للقلعة الصفراء.

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