شباب الأهلي يدعم بوعصيبة لرئاسة «الدراجات»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلنت إدارة الألعاب الجماعية والفردية بنادي شباب الأهلي رسمياً عن ترشيحها للمهندس منصور بوعصيبة، لمنصب الرئاسة لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، عن الدورة الانتخابية المقبلة 2020 - 2024، وجاء ترشيح بوعصيبة لما يملكه من سيرة ذاتية على مدار 30 عاماً يشيد بها الجميع في محيط لعبة الدراجات منذ أن كان لاعباً في عام 1984، وتمكن في مسيرته كلاعب أن يحقق بطولات الدولة في مراحل الناشئين والشباب والكبار، كما احتكر بطولات دول مجلس التعاون على مستوى الرجال من عام 1994 إلى عام 1996، وكان ضمن منتخبنا الوطني المشارك في دورة الألعاب الأولمبية ببرشلونة في العام 1992.

إشراف

وعلى صعيد العمل الإداري شغل منصور مهمة الإشراف على لعبة الدراجات بناديه، كما كان مديراً لفريق سكاي دايف للدراجات، وشغل منصب أمين السر العام ورئاسة لجنة المنتخبات في اتحاد الإمارات للدراجات في الفترة من 2005 إلى 2008 ويشغل حالياً عضوية مجلس إدارة الألعاب الجماعية والفردية بنادي شباب الأهلي.

وحول برنامجه الانتخابي وطموحاته مع لعبة الدراجات تعهد بوعصيبة بالعمل على تحقيق الريادة في اللعبة من خلال منظومة متكاملة إدارية وفنية تمكن اللعبة من اعتلاء المنصات في المشاركات الخارجية.

بروفايل

يشغل منصور حالياً منصب المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء، وهو عضو مجلس قطاع الألعاب الجماعية والفردية بنادي شباب الأهلي ومشرف الدراجات، ويحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية والكهربائية، ودبلوم إعداد القادة (جامعة وورتن الأمريكية)، وماجستير إدارة الأعمال (جامعة زايد).

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