«منحاف» تكسب تحدي الثنايا الأبكار في «الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انتزعت «منحاف» لراشد خميس الحساني، لقب أول أشواط سن الثنايا التي أقيمت، أمس، بميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، ضمن منافسات الأسبوع السادس للسباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020 - 2021. وتصدرت «منحاف» الشوط الأول للأبكار المحليات، فيما حلقت «الغزيل» لمحمد سعيد بالكيله العامري بلقب الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات. وفي أول أشواط الثنايا الجعدان المحليات كان «الخرب» لسهيل ذويب العامري على موعد مع المركز الأول، بينما نجح «أشقر» لراشد قران المنصوري في تحقيق لقب الشوط الرابع المخصص للثنايا الجعدان المهجنات. وشهدت منافسات الثنايا إقامة 16 شوطاً وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء القبائل.

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