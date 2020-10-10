اختتام «دولية شيخة حسينة» للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت بنجاح كبير منافسات بطولة رئيسة وزراء بنغلاديش «شيخة حسينة الدولية» للشطرنج بمشاركة 74 لاعباً ولاعبة من 14 دولة هي روسيا والهند وبنغلاديش وسنغافورة وبوتان ونيبال والفلبين وجزر المالديف وإيران وإندونيسيا وباكستان وماليزيا وفيتنام وسريلانكا. وحضر حفل الختام عبر الإنترنت، هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، الذي ألقى كلمة الاتحاد الآسيوي للشطرنج مهنئاً الفائزين، ونقل لهم تحيات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، مثمناً جهود اتحاد بنغلاديش للشطرنج ورعاية البطولة من قبل رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة، مما وفر للبطولة كل مقومات النجاح والإقبال على المشاركة من لاعبي ولاعبات أربع عشرة دولة.

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