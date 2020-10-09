تألق «هصمصم» و«زعفرانة» في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز شعار غانم الظاهري، بالتحدي الرئيس للحول المحليات، بتحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت أمس، على ميدان المرموم، عن طريق «زعفرانة»، التي قطعت مسافة السباق في 9:20:9 دقائق، محققة التوقيت الأفضل في جميع التحديات. ونال الشعار الأسود والأبيض لمحمد سلطان الكتبي، لقب الشوط الرئيس للحول المهجنات، عن طريق «وعد» في 9:26:7 دقائق، وظفر «هصمصم» لحمد ضبيب الشامسي، بلقب الشوط الثالث للزمول المحليات في 9:32:6 دقائق، وذهب الشوط الرابع للزمول إلى «وتر» لغانم الهاجري، في 9:31:8 دقائق.

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