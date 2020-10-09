تألق «هصمصم» و«زعفرانة» في المرموم
فاز شعار غانم الظاهري، بالتحدي الرئيس للحول المحليات، بتحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت أمس، على ميدان المرموم، عن طريق «زعفرانة»، التي قطعت مسافة السباق في 9:20:9 دقائق، محققة التوقيت الأفضل في جميع التحديات. ونال الشعار الأسود والأبيض لمحمد سلطان الكتبي، لقب الشوط الرئيس للحول المهجنات، عن طريق «وعد» في 9:26:7 دقائق، وظفر «هصمصم» لحمد ضبيب الشامسي، بلقب الشوط الثالث للزمول المحليات في 9:32:6 دقائق، وذهب الشوط الرابع للزمول إلى «وتر» لغانم الهاجري، في 9:31:8 دقائق.
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