ترشح الجسمي وبوعصيبة لرئاسة «الدراجات»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اعتمدت لجنة الانتخابات في اتحاد الدراجات الهوائية، القائمة الأولية للمرشحين للدورة الجديدة 2020 - 2024، وتضم نورة الجسمي «نادي النصر»، ومنصور بوعصيبة «شباب الأهلي» لمنصب الرئيس، و8 مترشحين لعضوية مجلس الإدارة، هم ياسر الدوخي «الشارقة»، وحارب عبد الرزاق «الجزيرة الحمراء»، ونايف عبد العزيز المنصوري «مسافي»، وعبد الله الكعبي «مصفوت»، ومحمد سند القبيسي «نادي أبوظبي»، وخليفة بن عمير «العربي»، إضافة إلى مترشحتين في فئة العنصر النسائي، هما اليازية السويدي «الحمرية»، وخلود الظاهري «الفجيرة».

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