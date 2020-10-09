سارة السناني حلم الذهب في «طوكيو 2021»

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت سارة السناني، صاحبة أول ميدالية أولمبية نسائية للإمارات، أن هدفها المقبل وأولويتها الرئيسة، هي دورة طوكيو الأولمبية، والتي تتطلب منها تجاوز جولات التأهيل. وأكدت سارة السناني، صاحبة أكثر من 55 ميدالية محلية وخليجية وعربية وآسيوية وعالمية وأولمبية، أن طموحاتها لا تتوقف عند الميدالية البرونزية التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وأنها تتطلع إلى الذهب والفضة في «طوكيو 2021».

مشيرة إلى أن صعودها إلى منصة التتويج في أكبر حدث رياضي عالمي، أثبت أنه لا مجال للمستحيل، وأن الإصرار والعزيمة والتضحيات، لا بد أن تقود صاحبها إلى القمة، وأن الإمارات، بدعم قادتها وهمة أبنائها، لا تعترف بالمستحيل، وقالت: إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أكبر داعم للمرأة في كل المجالات، كما أنها قدوة لكل سيدة إماراتية وعربية، في التضحية والعطاء، من أجل رفع شأن بلادها. وأضافت: أنا محظوظة، لأنني أحظى بالرعاية والدعم من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومن اتحاد الإمارات لرياضات أصحاب الهمم، ومن الأسرة، في الوقت نفسه، توفر لنا القيادة الرشيدة كل ما نحتاجه لإبراز طاقاتنا، وأنا مطالبة بترجمة هذا الدعم إلى إنجازات. وعن مثلها الأعلى من أبطال الإمارات، قالت: أعتز بالكابتن محمد خميس البطل الأولمبي الإماراتي في رفع الأثقال، صاحب الرصيد الوفير من الميداليات الأولمبية والعالمية، وفي كرة القدم، أعتز باللاعب إسماعيل مطر.

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