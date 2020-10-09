مورايس: أبوظبي منصة مثالية لنجوم « القتالية»

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد مارلون مورايس بطل «يو إف سي» البرازيلي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها أبوظبي في الترويج للرياضات القتالية، مشيراً إلى أن أبوظبي منصةً مثاليةً لجميع الرياضيين، لتسليط الضوء على مهاراتهم العالية في حلبة النزال.

وقال: أشكر أبوظبي لمنحنا هذه المنصة المميزة، وتنظيم تلك البطولة المذهلة، حيث تسجل المدينة إنجازاتٍ مهمة جداً في دعم الرياضة، لا سيما في ظل انتقال العديد من زملائي إلى أبوظبي منذ وقتٍ طويل لتدريب المواهب المحلية، سواءً في الجوجيتسو أو الفنون القتالية المختلطة، سعدت كثيراً عند معرفة أن أبوظبي تدرّس الجوجيتسو للطلبة ضمن المنهج المدرسي.

يترقب عشّاق الرياضة حول العالم، النزال المقبل لمنافسات جزيرة النزال، حيث يتواجه بعد غد مورايس مع الأمريكي كوري ساندهاجن في بطولة «يو إف سي».

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