23 بطولة تصنيفية للتنس في 80 يوماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن عزمه تنظيم 23 بطولة تصنيفية محلية بالتنس في الثمانين يوماً المتبقية على نهاية العام الحالي وذلك ضمن خطة المسابقات والتي تندرج ضمن أجندة الموسم الرياضي 2020 - 2021، على أن يتم لاحقاً اعتماد البطولات التي تقام في العام 2021، وفقاً لمعطيات المنافسات المقبلة. وستقام البطولة الأولى بداية من 15 أكتوبر الحالي، بينما تقام البطولة الثانية في 24 من الشهر نفسه، على أن تتخصص البطولتان للأعمار (12 - 14) سنة. من جهة أخرى ارتفع عدد الأكاديميات المرخصة من 41 أكاديمية إلى 58، بعد أن أكمل اتحاد التنس الجولات التفقدية للأكاديميات للوقوف على جاهزيتها، وعبر أحمد عبد الملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس عن سعادته لالتزام اللأكاديميات بالإجراءات الاحترازية.

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