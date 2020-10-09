30 فعالية في روزنامة «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وافق مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في اجتماعه الشهري، والذي عقد في مقر إدارة الفيكتوري تيم، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة، على البرنامج الزمني المقترح لروزنامة الفعاليات الرياضية البحرية في الموسم الرياضي البحري 2020 - 2021.

وناقش الاجتماع الشهري، بحضور رئيس مجلس الإدارة، وكل من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء راشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي، إضافة إلى محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي، ومحمد عبد الله الشامسي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ناقشوا العديد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال. ويتضمن البرنامج حزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة بين السباقات البحرية التراثية والحديثة، في مختلف الفئات، تصل إلى ما يقارب 30 حدثاً.

وبارك مجلس الإدارة، انطلاقة الموسم الجديد 2020 - 2021، اعتباراً من يوم الغد، بإقامة الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، حيث ستستمر السباقات والأحداث الرياضية البحرية في الأشهر المقبلة، حتى مسك ختام الفعاليات، سباق القفال الثلاثين، الذي يقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، في شهر مايو المقبل.

ووجّه مجلس الإدارة اللجنة الرياضية واللجان المشرفة على كافة الفعاليات الرياضية، التي ينظمها النادي هذا الموسم، بضرورة الالتزام بكافة قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دبي، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والصادرة من مجلس دبي الرياضي، من أجل إنجاح كافة الأنشطة. وبارك مجلس الإدارة، الخطوات الجديدة في استحداث عدد من الفعاليات والسباقات.

كما أثنى خلال الاجتماع، على التوجه المستمر في استحداث الأنشطة والفعاليات في روزنامة الموسم الرياضي البحري.

واعتمد الاجتماع، ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2020 - 2021، إقامة منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- إحدى جولات بطولة العالم، على أن يتم التواصل مع الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي إم- الجهة المشرفة على البطولة العالمية، والتي عرفها العالم عبر بوابة الإمارات، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي احتضنها في السنوات الماضية، حيث ظهرت بحلتها الجديدة عام 2010، بعدما خصصت في البداية كحدث محلي، ثم بطولة خليجية، قبل أن تنال الصفة الدولية.

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