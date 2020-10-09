دانة الدنيا تستضيف «هيرو العالمي للدراجات الجبلية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤخراً بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية عبر تطوير التشريعات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع كافة مكونات المجتمع على ممارستها،أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم جولة «هيرو دبي حتّا»، وهي الجولة الافتتاحية من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية المُدرَجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، والأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وستُقام منافساتها في المسارات الجبلية بمنطقة حتّا، خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس المقبل. وتحظى رياضة الدراجات الهوائية باهتمام وتشجيع كبيرين في دبي، على صعيد استقطاب المنافسات العالمية الكبرى، أو على مستوى الممارسة المجتمعية.

المحطة الأولى

وتُصنّف بطولة «هيرو» بين السباقات الأصعب في العالم، وستكون منطقة حتّا المحطة الأولى في سلسلة هذا السباق العالمي الأول من نوعه في الشرق الأوسط، على أن تكون المحطة الثانية في إيطاليا في شهر يونيو 2021، والثالثة في تايلاند في 25 سبتمبر 2021، وهو أحد السباقات الرسمية التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتشارك فيه نخبة من أبطال العالم في رياضة الدراجات الهوائية الجبلية.

ويتضمّن السباق عدة فئات منها فئة المحترفين 60 كيلومتراً وأعلى نقطة عن سطح الأرض يصلها المتسابقين هي 1600 قدم، والفئة الثانية تصل لمسافة 30 كيلومتراً بارتفاع 800 قدم عن سطح الأرض، وهناك فئة مخصصة للأطفال وأخرى للهواة. ويشارك في هذه السلسلة أكثر من 4000 متسابق من حول العالم يتطلعون جميعاً للفوز بلقب البطولة.

وأوضح مجلس دبي الرياضي أن باب التسجيل مفتوح أمام الراغبين في المشاركة في مختلف فئات سباق «هيرو دبي حتّا»، سواء المحترفين أو الهواة كذلك ضمن فئة الأطفال، ويمكن التسجيل عبر زيارة موقع السباق الإلكتروني الرسمي.

مركز دولي

ويؤكد هذا السباق العالمي مكانة دبي، ومنطقة حتّا على وجه الخصوص، كمركز دولي لاستضافة سباقات الدراجات الهوائية بشكل عام لاسيما الجبليّة منها، كما يأتي تنظيم هذا السباق منسجماً مع أهداف الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا والرامية إلى تعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم الفعاليات الدولية فيها لزيادة الوعي المجتمعي بجمالها والتنوع الجغرافي فيها.

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