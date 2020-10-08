23 بطولة تصنيفية محلية للتنس في 80 يوماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن عزمه تنظيم 23 بطولة تصنيفية محلية بالتنس حتى نهاية العام الحالي وذلك ضمن خطة المسابقات والتي تندرج ضمن أجندة الموسم الرياضي 2020-2021، على أن يتم لاحقاً اعتماد البطولات التي تقام في العام 2021، وفقاً لمعطيات المنافسات المقبلة.

وستقام البطولة الأولى بداية من 15 أكتوبر الحالي، بينما تقام البطولة الثانية في 24 من الشهر نفسه، بإشراف ومتابعة فريق عمل اتحاد الإمارات للتنس وذلك بعد أن تم تأمين جميع المتطلبات التي أوصت بها هيئة الإمارات للكوارث والأزمات والهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي ووفقاً للوائح الرسمية للاتحاد المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، على أن تتخصص البطولتان للأعمار (12-14) سنة.

من جهة أخرى أكمل اتحاد الإمارات للتنس وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وإشراف الدائرة الاقتصادية في دبي الجولات التفقدية لأكاديميات التنس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الرياضيين تزامناً مع عودة النشاط، حيث تم إجراء 54 جولة تفقدية ميدانية تم الوقوف من خلالها على أدق التفاصيل، مما أسهم في رفع عدد الأكاديميات المرخصة من 41 أكاديمية قبل الزيارات التفتيشية إلى 58، مما يعكس أهمية ذلك في الحفاظ على تطوير العمل الإداري والتنظيمي.

وفي هذا السياق عبر نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبد الملك أهلي عن سعادته للالتزام الدقيق للأكاديميات بالإجراءات الاحترازية مما يعطي انطباعاً أن التنس مقبل على موسم ناجح ووفقاً للتعليمات الرسمية ومثنياً على جهود مسؤولي الأكاديميات، وأولياء أمور اللاعبين واللاعبات الكرام لدورهم في حث ذويهم على التمسك بالإجراءات المطلوبة احترازياً وما سيسفر عنه الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

كما دعا أهلي الأكاديميات التي لا تزال دون ترخيص إتمام ذلك من أجل الحفاظ على آلية العمل الرياضي الممنهج ولدعم النقلة النوعية لتنس الإمارات ولممارسة الرياضة عموماً والتنس بشكل رسمي، مشدداً على ضرورة الإسراع بذلك، ومشيداً برعاية ودعم مجلس دبي الرياضي والتعاون المثمر لجميع الجهات والذي أسهم في عودة نشاط التنس بكونه من أوائل الاتحادات السباقة لاستئناف النشاط الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز