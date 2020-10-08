اعتماد ترشح الجسمي وبوعصيبة لرئاسة اتحاد الدراجات

المصدر: دبي-عدنان الغربي

اعتمدت لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات للدراجات الهوائية القائمة الأولية للمترشحين للدورة الجديدة 2020-2024، حيث أعلنت عن اعتماد ترشيح نورة حسن الجسمي (نادي النصر) ومنصور جمعة بوعصيبة (شباب الأهلي) لمنصب الرئيس و 8 مترشحين آخرين لعضوية مجلس الإدارة، هم ياسر الدوخي (الشارقة) وحارب عبد الرزاق ( الجزيرة الحمراء) ونايف عبد العزيز المنصوري (مسافي) وعبد الله الكعبي (نادي مصفوت) ومحمد سند القبيسي (نادي أبوظبي) وخليفة بن عمير ( نادي العربي)، إضافة إلى مترشحتين في فئة العنصر النسائي اليازية سلطان السويدي (نادي الحمرية) وخلود جمعة الظاهري (الفجيرة).

ونوهت لجنة الانتخابات إلى أن باب الطعن يفتح الأحد 10 أكتوبر الجاري ويغلق الخميس 15 من الشهر نفسه على أن تصدر لجنة الطعون قراراتها إن وجدت الأربعاء 21 أكتوبر الجاري تمهيدا لإعلان القائمة النهائية للمترشحين في اليوم التالي.

وتقام انتخابات الدراجات الهوائية 25 من الشهر الجاري الرابعة عصرا بنادي الشارقة للشطرنج.

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