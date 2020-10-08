الاثيوبية غيدي تحقق رقماً قياسياً عالمياً في سباق 5 ألاف متر

المصدر: أ ف ب

حطمت الأثيوبية ليتيسنبيت غيدي الرقم القياسي العالمي في سباق خمسة آلاف متر بقطعها المسافة بزمن 14:06.65 دقيقة في فالنسيا أمس الأربعاء.

ومحت غيدي (22 عاما) الرقم القياسي السابق المسجل باسم مواطنتها تيرونيش ديبابا في العام 2008 (14:11.15 دقيقة).

وهو الإنجاز الأول لغيدي في مسيرتها الاحترافية بعد عام على اكتفائها بالميدالية الفضية في سباق عشرة آلاف متر في بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة خلف الهولندية سيفان حسن.

ونجحت غيدي بطلة العالم للناشئين عامي 2015 و2017 في فئة سباق اختراق الضاحية "كروس كاونتري" في الحفاظ على أداء عال حتى الأمتار الأخيرة لتحطيم رقم ديبابا.

وسيجدد هذا الرقم القياسي العالمي الجديد النقاش حول "الأحذية السحرية"، إذ إن شركة نايكي للملابس الرياضية، والتي ترتدي غيدي أحذيتها، أنتجت نموذجين جديدين من الأحذية، مصرح لهما من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واعتبر البعض أنهما يساعدان في تحسين الأداء بشكل كبير وهو ما لم تؤكده أية دراسة بعد.

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