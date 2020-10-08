«الطائرة».. البحث مستمر عن مرشحين!

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

لا تزال قائمة المرشحين الرسمية لخوض الانتخابات لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة لدورة العمل 2020 - 2024، خالية من أي أسماء، على الرغم من بقاء 3 أيام فقط على إغلاق باب الترشح المقرر مساء يوم الأحد المقبل، وهو اللغز المحيّر لأسرة اللعبة حتى الآن.

ويبدو أن المرشحين في انتظار صدور قرار من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بخصوص الشكوى المقدمة من أندية الشارقة والذيد والمدام واتحاد كلباء والمليحة والبطائح، والتي يطالبون فيها باعتبارهم أندية عاملة في الاتحاد.

وفي الوقت نفسه، لم يتلق اتحاد الطائرة حتى الآن، أي خطاب رسمي من مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بشأن تلك الشكوى.

وعلم «البيان الرياضي»، أن الدكتور أحمد المطوع أمين السر العام لمجلس إدارة الاتحاد الحالي للكرة الطائرة، يستعد لتقديم ملف ترشحه خلال الساعات المقبلة، لخوض الانتخابات على منصب الرئيس.

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