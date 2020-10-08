«المنشطات» تدشن العمل بالجواز البيولوجي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات عن انطلاق العمل بجواز السفر البيولوجي في إنجاز آخر يضــــاف لسلسلة من النجاحات التي تحققت.

وسيكون جواز السفر البيولوجي أكثر فاعلية من الاختبارات، إذ يرتكز على متابعة متغيرات عدة على مر الزمن، بهدف ملاحظة أي تبدل مشبوه قد يكون ناتجاً عن تناول المنشطات. وقالت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات إن العمل بالجواز البيولوجي لا يستبدل الطريقة السابقة في ضوابط المنشطات، وإنما يعتبر مكملاً له وبفعالية أكبر في الكشف عن الانتهاكات.

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