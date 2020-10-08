روضة السركال ضمن منتخب آسيا لمهرجان الشطرنج

المصدر: (أبوظبي - وام)

اعتمد الاتحاد الآسيوي للشطرنج أسماء ناشئي وناشئات منتخب القارة الآسيوية المشارك يوم السبت المقبل في المهرجان العالمي السادس للشطرنج «جلوبال تشيس فيستيفال» بطولة كأس القارات لفرق الناشئين تحت 12 و14 و16 و18 سنة للذكور والإناث، الذي يقام برعاية البطلة العالمية المجرية جوديت بولجار.

وأعلن هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج أسماء اللاعبين واللاعبات الـ 16 الذين يمثلون قارة آسيا في هذا المحفل العالمي، حيث تتقدمهم بطلة العالم للناشئات الإماراتية روضة السركال التي استطاعت أن تفرض اسمها على المنتخب القاري وفق المعايير الموضوعة للاختيار، وأبرزها عدد الميداليات الذهبية في بطولات العالم للمراحل العمرية المختلفة.

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