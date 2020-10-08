دبي تستضيف «دولية القفز بالمظلات» ديسمبر المقبل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن عودته رسمياً لاستضافة البطولات الدولية من خلال تنظيم بطولة دبي الدولية السادسة للقفز بالمظلات والنسخة الثانية من بطولة «دبي ماسترز» الدولية للطيران اللاسلكي الحر 2020 مطلع ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ49 وتحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة العليا للبطولة بحضور نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير البطولة ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد نائب مدير البطولة وطارق السعدي رئيس لجنة الطيران اللاسلكي الحر .

واستهل نصر النيادي المؤتمر الصحافي بتوجيه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الأب الروحي للرياضات الجوية» على دعمه اللامحدود لهذه الرياضة، مؤكداً حرص الاتحاد على استمرارية النشاط مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية.

تحديات

وقال النيادي: تتزامن البطولة مع احتفالات الدولة باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر المقبل، وهي فرصة للعودة بإيجابية والعمل بروح الفريق الواحد، وندرك جيداً أننا نواجه جملة من التحديات لضمان سلامة المشاركين القادمين من أكثر من دولة، وسنعزز إجراءات الوقاية والالتزام بكل الشروط الصحية في كل المراحل بداية من استقبال الضيوف وإقامتهم وتنقلهم وخلال المنافسات، ونحن جاهزون لإخراج الحدث بأفضل صورة كما عودتنا دبي دائماً في مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.

إجراءات

ورحب يوسف الحمادي بالمشاركين من كل الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للرياضات الجوية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة العليا شكلت لجنة فرعية لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بهدف الالتزام التام بتنفيذ توجيهات الهيئة العامة للرياضة.

وأكد محمد يوسف نائب مدير البطولة أن تقليص عدد المشاركين والمسابقات أمر ضروري من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعي. وقال طارق السعدي رئيس لجنة الطيران اللاسلكي الحر إن النسخة الثانية لبطولة «دبي ماسترز» ستشهد مشاركة أفضل 12 طياراً في العالم.

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