بداية ناجحة لشباب الأهلي والشارقة في مربع السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

حقق فريقا شباب الأهلي والشارقة، انتصارين عريضين في انطلاقة المربع الذهبي في مسابقة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال لموسم 2019 - 2020، حيث فاز حامل اللقب شباب الأهلي على البطائح «97 - 82»، وتخطى الشارقة عقبة النصر «93 - 79». في صالة نادي النصر، عانى شباب الأهلي خلال مراحل الشوط الأول، بعد أن أنهى الفترة الأولى متقدماً بفارق ثلاث نقاط وبنتيجة «26-23»، بينما انتهت الفترة الثانية بالتعادل «24-24»، قبل أن يضمن شباب الأهلي انتصاره بهيمنة لاعبيه على الفترتين الثالثة والرابعة «23 - 16 و24 - 19».

وعلى صالة البطائح، عرف الشارقة كيفية تحقيق انتصار عريض على النصر، بتفوقه في نتائج الفترات الأربع للمباراة. وتلعب الفرق الأربعة بعد غدٍ، في ثاني الجولات ، حين يلتقي البطائح مع الشارقة في صالة نادي شباب الأهلي بدبي، على أن يلتقي النصر مع شباب الأهلي على صالة نادي الشارقة.

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