الإماراتي سالم عبد الرحمن بطلا لبطولة العرب الفردية للشطرنج الخاطف

المصدر: وام

أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخب الإمارات الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج لقب بطولة العرب الفردية المفتوحة للشطرنج الخاطف " أونلاين " والتي أقيمت تحت مسمى "سلام لبيروت" خلال الفترة من 1- 3 أكتوبر الجاري بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 21 دولة.

افتتح نهائيات البطولة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وذلك بعد انتهاء التصفيات الأولية وصعود أفضل 10 لاعبين عرب للنهائيات.

وحقق لاعب منتخب الإمارات الوطني الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن المركز الأول برصيد 9 نقاط ونصف وجاء في المركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين وحل في المركز الثالث الأستاذ الدولي الكبير أحمدعدلي.

وأكد الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج التزام المنتخبات الوطنية بالمشاركة في الأجندة الخارجية وفقا لخطة النشاط حيث قام الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد الآسيوي للشطرنج والاتحاد العربي للشطرنج بتحويل كافة المنافسات لتكون عن بعد.

وذكر أن المنتخب الوطني الأول ومنتخب السيدات يخوضان عددا من المباريات الودية مع منتخبات عالمية استعدادا للمشاركة والمنافسة على المراكز الأولى في بطولة أمم آسيا للشطرنج والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للشطرنج خلال الفترة من تاريخ 10 – 25 أكتوبر 2020 بمشاركة واسعة من المنتخبات الآسيوية.

يمثل منتخب الإمارات الوطني في بطولة أمم آسيا اللاعبون.. إبراهيم سلطان وأحمد فريد وعمار السدراني ومحمد سعيد وحمد بدر والمدرب الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا ويمثل منتخب السيدات اللاعبات مريم عيسى وعائشة سيف وريان المازمي وحنان خليل وفاطمة سيف والمدرب الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر أرنسيبيا.

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