قمة الحول عاصفية وصدارة الزمول رئاسية بالمرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فرضت هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، سيطرتها على الشوطين الرئيسيين للحول، فيما كان التألق من نصيب هجن الرئاسة في شوطي الزمول، وذلك في تحديات الكبار التي شهدها ميدان المرموم، صباح أمس، وأقيمت على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 6 كيلومترات. ونجحت (الشاهينية) بقيادة غياث الهلالي في الحصول على صدارة الشوط الرئيسي للحول المحليات مسجلة أفضل توقيت بلغ 9:18:3 دقائق، وأكمل غياث الهلالي سلسلة الانتصارات بقيادته (الشاهينية) إلى المركز الأول بثاني الأشواط للحول المهجنات في زمن وقدره 9:23:9 دقائق.

وكان الناموس في الشوط الثالث للزمول المحليات من نصيب هجن الرئاسة والمضمر علي جميل الوهيبي، وذلك عندما كسب (هملول) مركز القمة بتوقيت وقدره 9:42:0 دقائق، أما الشوط الرابع للزمول المهجنات فعاد المضمر علي جميل الوهيبي ليحسم صدارة الشوط الرابع للزمول المهجنات، وذلك بعد أن قاد (هملول) للمركز الأول في زمن بلغ 9:44:6 دقائق.

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