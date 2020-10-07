فتح باب التسجيل لأغلى بطولات الكنعد والسكل

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع فريق الطيار عن فتح باب التسجيل في منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، المنافسة الأغلى على مستوى بطولات الصيد في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، والتي تنطلق منافساتها في الرابع من نوفمبر المقبل، وتستمر حتى السابع من الشهر نفسه.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن البطولة ستقام تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبمتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وكانت الجولة الثالثة من المفترض إقامتها في مارس الماضي، إلا أن الإجراءات الاحترازية وتوقف النشاط الرياضي حال دون إقامتها في موعدها المعتمد سلفاً، ومع عودة النشاط تم اعتماد موعدها الجديد الشهر المقبل مع بدء تفعيل الأجندة مرة أخرى عبر المنافسة والتحدي الخاص بالنواخذة والبحارة في ظل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والبروتوكول المعتمد من الجهات المختصة.

وتعد بطولة أبوظبي للكنعد والسكل هي الأكبر والأكثر قيمة من حيث جوائزها المالية التي تصل إلى مليون و300 ألف درهم إماراتي، وبالتالي فهي تشهد إقبالاً كبيراً وأرقاماً قياسية في المشاركة، وصلت إلى أكثر من 600 قارب في الجولة الأولى التي أقيمت في شهر نوفمبر من العام الماضي. ووصل عدد المسجلين في أول يوم فقط من البطولة مساء أمس قرابة 150 قارباً في يوم واحد فقط، كي تكون هذه الأرقام مؤشراً قوياً على الإقبال الهائل المتوقع في الجولة الثالثة، التي من المنتظر أن تشهد أرقاماً غير مسبوقة من المشاركين.

وكان النشاط البحري الرسمي قد عاد اعتباراً من الأسبوع الماضي مع تنظيم النادي البحري بطولة الإمارات للفلاي بورد.

مغامرة جديدة

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن عودة البطولات البحرية جميعها يعد تحدياً كبيراً كان يستعد له النادي طيلة الأشهر الماضية، ورحب باستئناف جولات بطولة الكنعد التي تعد من البطولات المفضلة لدى الشباب والنواخذة في الإمارات، وقال: «نحن على أعتاب مغامرة جديدة في استكشاف الأوزان الأعلى وعودة التحدي بين الأبطال، نتوقع إقبالاً كبيراً في التسجيل وأرقاماً جديدة غير مسبوقة في البطولة، وأتوجه بالشكر إلى فريق الطيار شريكنا الأساسي في نجاح البطولة ووصولها إلى هذه المكانة الكبرى».

من ناحيته وجه هزاع محمد بن ربيع المهيري مؤسس فريق الطيار الشكر إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وعبّر عن الارتياح الكبير لعودة البطولة وأجواء الإثارة المفضلة لدى النواخذة والبحارة، وقال: «البطولة بدأت بالفعل مع بدء عملية التسجيل، وسيكون كل يوم أشبه بالعد التنازلي لدى كل المشاركين.. فتح باب التسجيل قبل البطولة بشهر سيكون حافزاً جيداً للوصول لأرقام قياسية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز