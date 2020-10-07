المري يشيد بنجاحات «ألعاب شباب الأهلي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات في صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، برئاسة اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس الإدارة، والذي أشاد بالجهد الكبير المبذول من أعضاء المجلس والإداريين والمشرفين والمنتسبين للألعاب الرياضية، في إنجاح الموسم الرياضي لجميع الفرق. وناقش الاجتماع ترتيبات انطلاق النشاط الرياضي لفرق قطاع الألعاب الرياضية للموسم الجديد، واستعدادات الفرق لخوض غمار البطولات المختلفة، والالتزام بالبروتوكول الصحي والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. كما تطرق الاجتماع لانتخابات مجلس إدارة الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2020 - 2024، واستعدادات مرشحي النادي لخوضها.

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