«ووتر كلوب» ترعى منتخب إناث الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تم أمس توقيع اتفاقية رعاية بين شركة ووتر كلوب واتحاد الدراجات والخاص برعاية الشركة لمنتخب إناث الدراجات لثلاث سنوات، وقام بتوقيع الاتفاقية نوره الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير المشرفة على منتخب إناث الدراجات وعمر تشيبوس المدير التنفيذي للشركة.

وتتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتوفير الملابس الرياضية والمعدات للاعبات، وتقديم أجهزة تنقية المياه اللازمة للتدريبات والمنافسات.

وأشادت نوره الجسمي بهذه المبادرة الطيبة من شركة ووتر كلوب التي أكدت دورها الوطني وحرصها على المشاركة في دعم مسيرة الدراجة النسائية والمنتخبات الوطنية، ونقلت لإدارة الشركة شكر وتقدير مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة أسامة الشعفار على المبادرة الطيبة، متمنية أن يتواصل التعاون والدعم بما يحقق كل الأهداف المرجوة لرياضة الدراجات.

من جانبه أكد عمر تشيبوس اهتمام الشركة بنشر رياضة الدراجات لكل فئات المجتمع، باعتبارها رياضة صحية وأسلوب حياة، وأشاد بجهود اتحاد الدراجات متمنياً للقائمين عليه دوام التوفيق وتحقيق المزيد من الإنجازات المشرّفة.

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