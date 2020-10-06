تهلك: مرحباً بفتاة مصر الذهبية في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قال صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس إن بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس» المقامة في باريس شهدت ميلاد بطلة عربية جديدة وهي المصرية ميار شريف المصنفة 172 عالمياً، والتي قدمت أداء قوياً مشرفاً ضد التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الرابعة عالمياً رغم خسارتها في المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة ولكنها قاتلت وقدمت مباراة رائعة، وضعتها في مستوى النجمات الكبيرات في اللعبة وأطلق عليها البعض اسم «فتاة مصر الذهبية».

وأكد صلاح تهلك أن ميار شريف مكسب جديد للتنس العربي، متمنياً أن تحذو حذو التونسية أنس جابر المصنفة 35 عالمياً والتي تواصل تألقها في بطولة فرنسا المفتوحة ببلوغها الدور الـ16 مساء أول من أمس على حساب البلاروسية أرينا سابالينكا، لتكون بذلك أول لاعبة عربية تصل إلى هذا الدور المتقدم في تاريخ دورة رولان غاروس بعدما حققت إنجازاً تاريخياً بوصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي.

ورحب صلاح تهلك بمشاركة ميار شريف في النسخة المقبلة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، مشيراً إلى أنه قياساً على الأداء القوي الذي قدمته في دورة رولان غاروس والجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل تحسين تصنيفها العالمي فهي تستحق أن تكون من ضمن اللاعبات المرشحات لنيل بطاقة الدعوة. وتقام بطولة سوق دبي الحرة للتنس سنوياً خلال شهر فبراير، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 5.5 ملايين دولار أمريكي وتشهد مشاركة أفضل المصنفين والمصنفات في عالم التنس.

دعم

وأوضح صلاح تهلك أن بطولة سوق دبي الحرة ستواصل دعمها للاعبين واللاعبات العرب من خلال توجيه بطاقات الدعوة لهم للمشاركة في المنافسات المقبلة كما فعلت ذلك في السابق، حيث أتاحت للعديد منهم أمثال التونسي مالك الجزيري ومواطنتيه أنس جابر وسليمة صفر والمصري محمد صفوت وغيرهم فرصة الاحتكاك بكبار المصنفين.

وعد تهلك أن المشاركة العربية في بطولة سوق دبي الحرة للتنس كانت متميزة في بعض الفترات عن طريق مالك الجزيري والمغربي يونس العيناوي ومواطنيه كريم العلمي وهشام أرازي.

وأشار صلاح تهلك إلى أن البطولة قدمت خدمات كبيرة للتنس المحلي والعربي ووقفت دائماً إلى جانب اللاعبين، وقال: نفخر بما قدمته البطولة للتنس العربي، كما نفخر بالنتائج التي حققها هؤلاء اللاعبون مثل يونس العيناوي الذي تمكن من بلوغ المباراة النهائية في 2002 وقدم مستوى رائعاً رغم خسارته من الفرنسي فابريس سانتورو، والمغربي كريم علمي الذي بلغ ربع النهائي في 2000 ومالك الجزيري الذي وصل إلى الدور نفسه في 2018.

وفي العام الماضي قدمت أنس جابر أقوى مستوياتها بعد أن ودعت المنافسات من الدور الثاني مرفوعة الرأس على يد الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية عالمياً حينها. وأضاف: أبواب البطولة مفتوحة أمام كل لاعب عربي متميز، ونحن سعداء بالمستوى المشرف الذي تقدمه أنس جابر ونتمنى أن تحقق حلمها بدخول أفضل 20 لاعبة في العالم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز