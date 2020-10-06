«القوس والسهم» يعتمد أجندة الموسم

المصدر: (دبي-البيان الرياضي)

اعتمد اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أجندة مسابقات الموسم بشكل نهائي، وتم وضع البرنامج الكامل لخطة تحضيرات ومشاركات المنتخبات الوطنية ذات التطلعات الكبيرة خلال السنوات المقبلة.

وأكد سالم جمعة رئيس اللجنة الفنية، على أن الاتحاد يشدد على أن صحة وسلامة ممارسي رياضة القوس والسهم، تأتي بالمقام الأول، وتوجه بالشكر للأندية التي تعتبر الشريك الأساسي في نجاح وتطور هذه الرياضة الأولمبية، ومدى تجاوبها مع تطبيق الإجراءات، والسعي لدعم الرياضيين الممارسين للقوس والسهم وفق الإمكانات المتاحة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز