نصف نهائي السلة ينطلق اليوم

المصدر: (دبي- ياسر قاسم)

تبدأ في السابعة من مساء اليوم، المرحلة الحاسمة لمسابقة الدوري العام لكرة السلة للرجال، حيث تقام مباراتا نصف النهائي لموسم 2019 /‏‏ 2020، ويلعب شباب الأهلي مع البطائح بصالة النصر، والشارقة مع النصر، بصالة البطائح، وتأهل كل من شباب الأهلي والنصر والشارقة، بصورة مباشرة منن الدور ربع النهائي، عقب إعلان فرق بني ياس والجزيرة والظفرة، عدم استكمال لقاءات الإياب، فيما فاز البطائح على الوصل ذهاباً وإياباً.

ويقام الدور نصف النهائي، بنظام الدوري ويخوض كل فريق 3 مواجهات، ويتأهل الأول والثاني، لخوض المباراة النهائية 17 الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز