صدارة الثنايا لهجن الرئاسة والعاصفة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حسمت مؤسستا هجن الرئاسة، وهجن العاصفة، صدارة الأشواط الرئيسة لتحديات الثنايا، أمس، ضمن سباقات المرموم، التي أقيمت على مدار 14 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، وقاد المضمر غياث الهلالي «الشاهينية» لهجن العاصفة، إلى صدارة الشوط الرئيس للثنايا البكار المحليات، في 9:23:8 دقائق، فيما استحقت «هملولة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي الوهيبي، التوقيت الأفضل، وحسمت سباق الثنايا البكار المهجنات في 9:19:5 دقائق.

وتصدرت هجن الرئاسة الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، عن طريق «الأسد»، بقيادة المضمر حمد الأحبابي ، وحقق المركز الاول في 9:34:9 دقائق، ونالت «العاصفة» لقب رابع أشواط الثنايا الجعدان المهجنات في 9:43:5 دقائق.

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