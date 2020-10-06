أوليسي دراج الإمارات بطلاً في إيطاليا

المصدر: أبوظبي - وام

فاز دييجو أوليسي من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمرحلة الثانية من جولة إيطاليا التي أقيمت على مسار طوله 149 كم انطلاقاً من ألكامو، وصولاً إلى أجريجينتو، وقطع مسافة السباق في زمن قدره 3:24:58 ساعات، وتلاه كل من بيتر ساجان من فريق بورا - هانزجروي، ومايكل أونوري من فريق كويك ستيب، وهو الانتصار السابع لأوليسي في إيطاليا، ليتقدم إلى المركز العاشر في التصنيف العام، متأخرا بفارق 54 ثانية عن منافسه فيليبو جانا. وعبر أوليسي عن سعادته بتحقيق فوزه السابع في جولة إيطاليا منذ انطلاق مسيرته الرياضية، وقال: هو إنجاز متميز للفريق كله الذي حقق بداية متميزة بفوزه بالقميص الوردي، تمكنا من تحقيق الخطط التي عملنا عليها.

وأضاف: مع وصولنا إلى مسافة التسلق الأخيرة طلبت من زميلي كونتي أن يزيد سرعته ليجاري الدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، كما كان أداء فاليريو مثالياً، ما مكنني من تنفيذ سباق سرعة صعب، لا سيما بعد تراجع منافسي ساجان.

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