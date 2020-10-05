«شمس» ترعى الوثبة للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

وقّعت شركة شمس للطاقة، عقد رعاية مع فريق الوثبة للدراجات، يمتد لثلاث سنوات، تماشياً مع رؤية الشركة الرامية إلى تقديم الدعم للمجتمع المحلي، ويلزم الاتفاق، الطرفين، بتشجيع رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتعزيزها في المنطقة.

وأعرب ماجد العوضي مدير عام شركة شمس للطاقة، عن سعادته بالاتفاق، وأشار إلى أن الشركة كرست جهودها، ومنذ تأسيسها، لدعم المجتمع المحلي، من خلال مجموعة من أنشطة المسؤولية المجتمعية المتنوعة، التي تقيمها في المنطقة، مؤكداً أن رعاية نادٍ رياضي للمرة الأولى، تشكل أهمية كبيرة للشركة، كونها تنسجم مع المساعي الرامية لدفع عجلة النشاط الرياضي، وتحفيز فئة الشباب على ممارسة الرياضة.

وقال: «أصبحت رياضة ركوب الدراجات، من أكثر الرياضات شعبية في الإمارات، وتعد منطقة الظفرة من المناطق الجاذبة لممارسة هذه الرياضة، ضمن أجواء صحراوية رائعة، وسنحرص من خلال هذه الاتفاقية، على تشجيع موظفينا وأفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات، واتباع أسلوب حياة صحي».

أهمية

ومن جهته، أكد سليمان الحمادي مدير فريق الوثبة للدراجات، على أهمية التعاون مع شركة شمس، مثمناً جهود الشركة في دعم الأنشطة الرياضية في المنطقة، وأشار إلى أن فريق الوثبة للدراجات، يلتزم بتعزيز الممارسات الصحية والمواظبة على الرياضة، وتشجيع الناس للحفاظ على صحتهم ولياقتهم، ويعكس هذا التعاون، حجم المسؤولية التي تضطلع بها «شمس» تجاه المجتمع المحلي، وسعيها لنشر رسائل إيجابية لرفع مستوى الوعي لدى الأفراد.

ويذكر أن فريق الوثبة للدراجات، تأسس في عام 2016، بهدف تشجيع رياضة ركوب الدراجات في المنطقة، ويشارك الفريق بصورة دائمة في المنافسات المحلية والدولية، وسباقات الدراجات التي تقام على أرض الإمارات وخارجها.

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