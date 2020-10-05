«عربي الغولف» يرحّل جميع بطولاته إلى 2021

المصدر: دبي: فائز بجبوج

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف، خلال اجتماعه «عن بعد»، ترحيل جميع بطولاته السنوية، والمقرر إقامتها عام 2020، إلى عام 2021، وأرجع هذا الترحيل، للوضع الراهن الذي يعيشه العالم، بسبب تفشي «فيروس كورونا»، من منطلق الحرص على صحة وسلامة اللاعبين، وكافة الأجهزة الفنية والإدارية برياضة الغولف بوطننا العربي، كما قرر المجتمعون، استحداث بطولة للفتيات تحت 15 سنة، واعتبارها ضمن أجندة بطولات الاتحاد السنوية.

وبداية، رحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، بالمشاركين في الاجتماع، وقدم الشكر للجميع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على هذه الرياضة بوطننا العربي، والتي مثلت الركيزة الأساسية لما وصلته إليه اللعبة من انتشار واسع وتطور منشود لممارسيها ونجومها على مستوى الوطن العربي، كم تمنى من الحضور، حث اتحاداتهم على التقيد بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار الجائحة.

من ناحيته، أوضح عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد، أن قرار ترحيل جميع بطولات الموسم، جاء بالإجماع، استناداً إلى أن المحافظة على السلامة وصحة اللاعبين وجميع المتعاملين مع اللعبة، أهم من الفوز والخسارة التي يسعى لتحقيقها الجميع.

وكشف الزرعوني عن أن البطولات التي تم ترحيلها، هي «البطولة العربية 40» لرجال الغولف في مصر، والبطولة العربية للمراحل السنية «الشباب والناشئين والأشبال والسيدات»، والتي كان من المقرر إقامته بسلطنة عمان، والبطولة العربية للرواد بنسختها الثانية، وبطولة التحدي العربي بين المنتخبين الآسيوي والأفريقي للغولف بنسختها الأولى، والتي كان من المقرر إقامتها بمصر أيضاً.

إشادة وتثمين

واطمأن المشاركون بالاجتماع على الخطوات التي أنجزت من قبل تيمور أبو الخير، المكلف بتشكيل المنتخب الأفريقي، وكريم سلام، المكلف بتشكيل المنتخب الآسيوي، مع الإشادة بتلك الخطوات، إلى جانب الشروط ونظام والقواعد الخاصة ببطولة التحدي العربي.

كما أشاد الجميع بالنجاحات التي شهدتها دورتا الحكام للمستويين الأول والثاني، مع التأكيد على إقامة دورة للمستوى الثالث للحكام، والشكر للجامعة التونسية، التي ساهمت بتوفير الجوانب اللوجستية للدورتين، وتقديم الشكر للمحاضر الدولي الأردني هاني العبد اللات، الذي أشرف على الدورتين، وتمت المصادقة على الاجتماع السابق، والتقرير المالي لغاية نهاية سبتمبر.

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